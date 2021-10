Nuove scuole, make-up del vascone, ciclabile di Baselica: le priorità di Romeo Gandolfi

Aveva svuotato l’ufficio per scaramanzia, ma ora gli “tocca” riportare dentro gli scatoloni, perché i suoi concittadini lo hanno rieletto sindaco di Fiorenzuola.

Due elettori su tre, infatti, lo hanno riconfermato. Lui, Romeo Gandolfi, il merito lo attribuisce alla sua squadra, alla famiglia, e ai cittadini che hanno apprezzato il lavoro del precedente mandato e gli anno accordato nuova fiducia.

Cinque anni di esperienza, nel precedente mandato, che Gandolfi ha sfruttato per mantenere la stima degli elettori, e che ora dovrà mettere frutto per portare a compimento i lavori in corso e nei nuovi progetti.

L’INTERVISTA A ROMEO GANDOLFI