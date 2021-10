Sfida tra matricole che promette spettacolo: alle 14.30 Trento-Fiorenzuola

Dopo la bella vittoria in rimonta sul Lecco di una settimana fa, il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani guarda con ottimismo alla prossima sfida, in programma domani (domenica 10 ottobre) alle 14.30 in casa del Trento.

Sarebbe un incontro tra neopromosse ma solo sulla carta, perché il Trento ha condotto una campagna acquisti di alto livello tale da etichettare la formazione di mister Parlato tra le più interessanti del girone A di Serie C. Dopo un ottimo avvio di campionato, i trentini hanno rimediato nelle ultime tre giornate due pareggi e una sconfitta, motivo per il quale avranno ora certamente voglia di tornare al successo pieno.

Dal canto suo, il Fiorenzuola ha tutte le intenzioni di proseguire sulla falsariga della sfida al Comunale contro il Lecco, dove la squadra di Tabbiani – oltre al solito bel gioco – ha mostrato un’anima cinica e concreta sinora inedita.

Per quanto riguarda la formazione in casa Fiorenzuola risulta assente Stronati. Fiorini e Molinaro hanno fatto progressi e potrebbero essere convocati. Dopo i vari Nelli, Mamona e Ferri in settimana è stato Bruschi ad entrare nella top 11 del girone, ma il bomber potrebbe non confermare il suo stato di grazia e partire dalla panchina perché ha un guaio alla caviglia. Tabbiani segnala acciacchi anche per Mamona, Currarino e Ferri ma dovrebbero essere di minore entità. Formazione quindi in alto mare da decidere nelle ultime ore.

Fiorenzuola 4-3-3: Battaiola, Potop, Ferri, Cavalli, Di Marco; Nelli, Zaccariello, Palmieri; Mamona, Tommasini, Currarino. (Burigana, Olivera, Guglieri, Maffei, Oneto, Esposito, Giani, Bruschi, Arrondini, Danovaro, Varoli, Godano, Fiorini) All. Tabbiani

Arbitro: Crezzini di Siena