Fiorenzuola nella tana della Triestina per riprendere a correre. FORMAZIONI

Prova con alto coefficiente di difficoltà per il Fiorenzuola che oggi, domenica 17 ottobre, alle 14.30 affronta un’altra impegnativa tappa del suo cammino allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Avversario: la Triestina di mister Bucchi.

Per i rossoneri un buon pari sarebbe utile per smuovere la classifica e inquadrare per il meglio questo mese di ottobre che, dopo la vittoria con il Lecco e la sconfitta di Trento, si accinge ad offrire ai rossoneri in una quindicina di giorni quattro partite che possono dire tanto sul futuro dei valdardesi.

Defezioni dell’ultima ora in casa rossonera: Arrondini si accomoda in panchina a causa di un colpo rimediato ieri durante la rifinitura, problemi anche per Currarino che però è regolarmente nell’undici titolare che vede il ritorno di Dimarco sul versante mancino al posto di capitan Guglieri.

Queste le formazioni ufficiali:

TRIESTINA-FIORENZUOLA

TRIESTINA (4-2-3-1): Martinez; Rapisarda, Negro, Ligi, Lopez; Giorno, Crimi; Galazzi, Iotti, De Luca; Gomez. (Offredi, Natalucci, Giannò, Sarno, Paulinho, Patrik, Procaccio, Giorico, Baldi, Litteri, Iacovoni). All. Bucchi.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Dimarco; Esposito, Nelli, Palmieri; Currarino, Oneto, Bruschi. (Burigana, Potop, Zaccariello, Maffei, Giani, Fiorini, Arrondini, Mamona, Guglieri, Danovaro, Varoli, Godano). All. Tabbiani.

ARBITRO: Taricone di Perugia