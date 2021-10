Al Pavesi per tornare alla vittoria: alle 17.30 il Fiorenzuola sfida il Mantova

Fiorenzuola e Mantova si affrontano oggi, domenica 31 ottobre, al Comunale alle 17.30 per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. La tensione agonistica che si vivrà durante i 90 minuti appare amplificata sotto tanti punti di vista, con problemi congiunti di classifica per le due formazioni anche se i valdardesi stanno numericamente un po’ meglio essendo avanti di due lunghezze.

Mister Tabbiani, squalificato, lascerà il suo posto in panchina al secondo Michele Coppola che si è detto pronto a gestire senza emozioni il compito che lo attende.

“Per quanto mi riguarda – dice Tabbiani – so che lascio il Fiorenzuola in buone mani, i ragazzi sanno che cosa devono fare, l’avversario lo abbiamo studiato in settimana. Il Mantova è una squadra forte e la classifica è bugiarda nei suoi confronti. Classifica che è ancora molto corta, bastano una paio di risultati positivi o una vittoria per balzare in zona playoff, così come basta una sconfitta per precipitare in zona playout. E’ un campionato difficile ed equilibrato, le sorprese non mancano ad ogni turno. Ho qualche dubbio sulla formazione perché mi è giunta notizia che il Mantova potrebbe cambiare modulo.Le maggiori scelte le posso fare a centrocampo dove dispongo di diversi uomini; per l’attacco invece, vista l’indisponibilità di Arrondini e Tommasini, le opportunità per cambiare sono ridotte.”

In casa valdardese, in effetti, l’attacco sembra il reparto più delineato in vista della sfida odierna con le annunciate assenze. Si partirà quasi certamente con Mamona a destra, Oneto al centro e Bruschi a sinistra tenendo fede sempre al collaudato schema 4-3-3. Difesa con Olivera o Potop, Ferri e Cavalli, “centrali” Di Marco a sinistra.

Come detto il centrocampo è quello che presente numerose variabili con Zaccariello in ballottaggio con Nelli o Fiorini; Currarino e Palmieri in lizza con Esposito e gli altri nominati prima. Senza dimenticare Stronati che continua il suo percorso di avvicinamento alla condizione ottimale e che potrebbe subentrare a gara inoltrata.

Intanto si è appreso che il difensore svincolato ex Venezia, Michele Cremonesi, che da diversi mesi si allena con il Fiorenzuola, è in procinto di tesserarsi con la Reggiana in serie C, girone B.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Di Marco; Currarino, Zaccariello, Palmieri; Mamona, Oneto, Bruschi. (Burigana, Potop, Maffei, Esposito, Giani, Guglieri, Danovaro, Varoli, Godano, Nelli, Fiorini, Stronati). All.Tabbiani

Mantova (4-1-4-1): Tosi; Esposito, Pilati, Cecchi, Panizzi; Zappa; Guccione, Gerbaudo, Piovanello, Pedrini; De Cenco. ( Marona, Vaccaro, Bianchi, Bucolo, Silvestro, Zibert, Pinton, Bertini, Paudice, Rihai, Darrel, Messori). All.Lauro

Arbitro: Baratta di Rossano (assistenti Pizzini e Barberis)