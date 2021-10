Caccia al tris di vittorie: i Fiorenzuola Bees affrontano in casa Bernareggio

Nella notte di Halloween i Fiorenzuola Bees di coach Galetti ospitano alle 18.00 Bernareggio, gara valevole per la 5° giornata del campionato di Serie B di pallacanestro.

Domenica 31 ottobre, in un PalaMagni ancora a porte chiuse in attesa del completamento dei lavori per l’omologazione a campionato nazionale, Fiorenzuola va alla caccia della terza vittoria consecutiva, un tassello che darebbe grande importanza ad un inizio campionato finora davvero convincente.

La vittoria nello scorso weekend a domicilio di Bergamo, rifilando ben 91 punti ad una squadra lo scorso anno in Serie A2, ha confermato la partenza di stagione ad alto ritmo dei Bees. Non vuole essere uno “start and stop” quello di capitan Galli e compagni, che a Bergamo hanno trovato nell’asse play-pivot Rubbini/Filippini una chiave devastante per abbattere le mura di Bergamo.

Contro Bernareggio i Fiorenzuola Bees arrivano con una media realizzativa in fase offensiva di altissimo profilo, con 87,5 punti realizzati di media con il 45% da 2 punti ed il 41% da 3 punti.

Bernareggio arriva all’incontro con 1 vittoria e 3 sconfitte, con l’hurrà arrivato nell’ultima giornata per 75-60 contro la Virtus Padova. Un record che non deve tuttavia far pensare ad una gara semplice, in quanto tutte le sconfitte degli scorpioni di coach Cassinerio sono arrivate al fotofinish e con un massimo di 3 lunghezze di svantaggio.

Coach Galetti ha inquadrato così la sfida che attende i Fiorenzuola Bees: ”Abbiamo fatto un buon inizio campionato, con il solo rammarico della rimonta subita a Desio. Abbiamo lavorato duramente per sistemare a livello fisico alcuni acciacchi di alcuni nostri giocatori dopo la gara contro Bergamo Basket. Sarà una partita difficile in quanto è sicuramente più complicato vincere in casa contro una Bernareggio 99 affamata che vincere in una gara senza pressioni, fuori casa, contro Bergamo della scorsa settimana. Vogliamo farci trovare pronti”.