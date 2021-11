Anticipo insidioso per il Fiorenzuola, che alle 14.30 fa visita alla Pro Sesto

Anticipo di campionato per il Fiorenzuola, che oggi alle 14.30 affronta l’insidiosa trasferta di Busto Arsizio in casa della Pro Patria.

Ragazzi di mister Tabbiani che devono invertire la rotta lontano dal Comunale, con le ultime quattro gare esterne che hanno portato altrettante sconfitte. In attacco recuperato Tommasini, ma quasi certamente il tridente vedrà ancora Mamona a destra, Oneto al centro e Bruschi a sinistra.

Dall’altra parte c’è una Pro Patria a quota 14 punti, due lunghezze in più dei rossoneri e in serie positiva da sei turni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Pro Patria (3-5-2): Caprile; Sportelli, Boffelli, Saporetti; Pierozzi, Nicco, Galli, Bertoni, Pizzul; Stanzani, Parker. (Mangano, Bergamo, Molinari, Fietta, Brignoli, Ferri, Ghioldi, Colombo, Banfi, Castelli, Giardino, Vezzoni ). All. Prina

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Guglieri; Nelli, Fiorini, Currarino; Mamona, Oneto, Bruschi. (Burigana, Potop, Maffei, Stronati, Zaccariello, Tommasini, Giani, Palmieri, Di Marco, Varoli, Godano, Danovaro). All.Tabbiani

Arbitro: Jacobellis di Pisa