Fiorenzuola nella tana della Juve Under 23 per fare punti: fischio d’inizio alle 14

Anticipo di campionato per il Fiorenzuola che oggi, sabato 20 novembre, gioca ad Alessandria (ore 14.30) conto la Juventus U23 per il 15° turno del campionato di Serie C. L’avversario bianconero è di grande valore con tante stelline internazionali nei ranghi, dal belga De Winter, l’argentino Soulè, il brasiliano Kajo Jorge, ai talenti italiani.

I rossoneri si presentano a questo confronto sostenuti da una serie positiva di tre turni, rinfrancati nel morale dopo il bel pareggio di domenica col Piacenza. In casa valdardese non saranno della partita l’infortunato Mamona e lo squalificato Fiorini. Lieve indisposizione per Molinaro che ha saltato l’allenamento ma potrebbe tornare disponibile. Prima del fischio d’inizio, si è appreso che la lega calcio ricorderà con un minuto di raccoglimento le vittime della strada.

Probabile formazione

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Di Marco; Nelli, Zaccariello, Palmieri; Currarino, Tommasini, Bruschi (Burigana, Potop, Maffei, Esposito, Oneto, Giani, Arrondini, Guglieri, Danovaro, Varoli, Godano, Stronati) All.: Tabbiani