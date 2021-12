Odogwu vola in cielo, padroni di casa in vantaggio. Sudtirol-Fiorenzuola 1-0

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani sfida a Bolzano la capolista Sudtirol per la diciassettesima giornata del girone A del campionato di Serie C.

Rossoneri che rafforzano la mediana con Esposito e spostano Currarino nel tridente offensivo assieme a Oneto e Bruschi.

Il Fiorenzuola parte bene.

Al 3′ il primo tiro è proprio deli ospiti: il sinistro di Palmieri esce sopra la traversa.

Un minuto dopo una pericolosa punizione laterale di Bruschi è salvata in extremis di testa da un difensore di casa.

Rossoneri ancora in pressione: al 7′ schema su corner che porta al tiro Ferri, che spara alle stelle.

Al 9′ replica la capolista: Casiraghi riceve palla a limite e tira, botta centrale che Battaiola respinge.

Il Sudtirol comincia a macinare gioco, ma i rossoneri sono sempre reattivi a bloccare le iniziative degli atesini.

Al 16′, al primo vero affondo, il Sudtirol passa in vantaggio: iniziativa insistita a sinistra con Davi abile a liberarsi e a mettere a centro area un cross morbido sul quale Odogwu ha staccato sovrastando Cavalli e infilando Battaiola con una parabola beffarda.

Reazione immediata del Fiorenzuola che, al 18′, ci prova con Esposito: sinistro da fuori area, mira sballata.

LE FORMAZIONI

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi, De Col, Zaro, Curto, Davi; Tait, Moscati, Broh; Voltan, Casiraghi; Odogwu. (Meli, Fabbri, Vinetot, Malamo, Gatto, Fink, Fischnaller, Rover, Candellone, Marano). All.: Javorcic

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola, Olivera, Ferri, Cavalli, Dimarco; Esposito, Fiorini, Palmieri; Currarino, Oneto, Bruschi. (Burigana, Potop, Zaccariello, Maffei, Nelli, Molinaro, Giani, Arrondini, Guglieri, Danovaro, Varoli, Godano). All.: Tabbiani

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa (Vicenza)

