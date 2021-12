Il Sudtirol è di un altro pianeta, per il Fiorenzuola trasferta da incubo: 4-1

Era chiaro sin dalla vigilia che il confronto non avrebbe concesso troppo alle speranze rossonere, ma il 4-1 maturato al Druso di Bolzano lascia più di una perplessità sulla domenica disastrosa del Fiorenzuola. Il Sudtirol ha chiuso la pratica già nei primi 35′ di gioco, rifilando all’undici di Tabbiani tre reti e giostrando a proprio piacimento il gioco. Un colpo di testa di Odogwu su assist dell’imprendibile Davi, l’esterno mancino che poco dopo firma il raddoppio e per finire il destro a giro di Voltan decidono una prima frazione in cui i piacentini sono letteralmente surclassati in ogni zona di campo. Fiorini in regia è costantemente tagliato fuori dai rapidi inserimenti della squadra di Javorcic e Olivera sul versante di destra vive una giornata da incubo. E proprio l’esterno brasiliano, in avvio di ripresa, firma la maldestra autorete che vale il 4-0. A metà frazione, il Sudtirol rimane in dieci: Zaro ferma con un braccio un tiro di Oneto che si stampa sulla traversa e, dopo l’espulsione del difensore, Palmieri mette a segno il gol della bandiera dal dischetto. Poco altro da segnalare se non che la formazione di Bolzano si conferma quale principale candidata per la promozione diretta in serie B.

SERIE C – RISULTATI E CLASSIFICA

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani sfida a Bolzano la capolista Sudtirol per la diciassettesima giornata del girone A del campionato di Serie C.

Rossoneri che rafforzano la mediana con Esposito e spostano Currarino nel tridente offensivo assieme a Oneto e Bruschi.

Il Fiorenzuola parte bene.

Al 3′ il primo tiro è proprio deli ospiti: il sinistro di Palmieri esce sopra la traversa.

Un minuto dopo una pericolosa punizione laterale di Bruschi è salvata in extremis di testa da un difensore di casa.

Rossoneri ancora in pressione: al 7′ schema su corner che porta al tiro Ferri, che spara alle stelle.

Al 9′ replica la capolista: Casiraghi riceve palla a limite e tira, botta centrale che Battaiola respinge.

Il Sudtirol comincia a macinare gioco, ma i rossoneri sono sempre reattivi a bloccare le iniziative degli atesini.

Al 16′, al primo vero affondo, il Sudtirol passa in vantaggio: iniziativa insistita a sinistra con Davi abile a liberarsi e a mettere a centro area un cross morbido sul quale Odogwu ha staccato sovrastando Cavalli e infilando Battaiola con una parabola beffarda.

Reazione immediata del Fiorenzuola che, al 18′, ci prova con Esposito: sinistro da fuori area, mira sballata.

Al 21′, raddoppio del Sudtirol: da azione d’angolo, palla in uscita dall’area di rigore, Davi esplode il sinistro che non dà scampo a Battaiola.

Il Fiorenzuola è in totale balìa del Sudtirol che, al 34′, trova anche il meritato 3-0: cambio di campo di Tait per Voltan a sinistra e dopo essersi accentrato, destro sul secondo palo per l’attaccante altoatesino che firma il tris. I rossoneri rischiano ora la goleada, anche se al 35′ ci provano con Currarino il cui sinistro da fuori area chiama in casas Poluzzi che mette in angolo.

Prosegue il forcing del Sudtirol vicino al quarto gol al 38′ con Tait: tiro deviato del centrocampista, Battaiola si salva di piede.

Si è chiuso il primo tempo: dopo un avvio incoraggiante, è uscito il Sudtirol che, dal quarto d’ora di gioco, ha letteralmente surclassato il Fiorenzuola andando a segno tre volte con Odogwu, Davi e infine con Voltan. Rossoneri scomparsi dal campo.

SECONDO TEMPO

Subito un cambio per mister Tabbiani dopo l’intervallo: fuori Fiorini, prova insufficiente, dentro Zaccariello.

Dopo un minuto dall’intervallo, autorete clamorosa di Olivera su un calcio di punizione di Tait. E’ il gol del 4-0.

Gara senza storia al Druso dove il Fiorenzuola ora deve solo evitare che il risultato non assuma connotati ancor più pesanti. Mister Tabbiani ha operato nuove sostituzioni: dentro Godano e Giani, fuori Bruschi ed Esposito.

Clamorosa palla gol al 20′ per il Sudtirol con il lancio in profondità a destra che premia l’inserimento di De Col: Battaiola respinge il tiro e pallone che attraversa tutto lo specchio di porta con Casiraghi che non riesce a ribadire in rete per l’intervento provvidenziale di Ferri.

Al 22′, rigore per il Fiorenzuola ed espulsione di Zaro del Sudtirol: sul sinistro da due passi di Oneto, il difensore ha deviato volontariamente il pallone con una mano, spedendolo sulla traversa. Conseguente penalty trasformato da Palmieri. E’ il gol del 4-1.

LE FORMAZIONI

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi, De Col, Zaro, Curto, Davi; Tait, Moscati, Broh; Voltan, Casiraghi; Odogwu. (Meli, Fabbri, Vinetot, Malamo, Gatto, Fink, Fischnaller, Rover, Candellone, Marano). All.: Javorcic

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola, Olivera, Ferri, Cavalli, Dimarco; Esposito, Fiorini, Palmieri; Currarino, Oneto, Bruschi. (Burigana, Potop, Zaccariello, Maffei, Nelli, Molinaro, Giani, Arrondini, Guglieri, Danovaro, Varoli, Godano). All.: Tabbiani

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa (Vicenza)