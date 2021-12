Due campioni del mondo e due tecnici che si stanno giocando lo Scudetto 2021-2022.

Chi lo avrebbe detto che a distanza di quasi 25 anni la foto scattata prima di una amichevole estiva sarebbe diventata virale sui social.

È quanto accaduto all’immagine postata su Instagram da Luca Toni, che ritrae lui (allora ventenne di giovane speranze) assieme ai compagni di squadra del Fiorenzuola Stefano Pioli (attuale allenatore del Milan) e Massimiliano Farris (oggi sulla panchina dell’Inter in qualità di viceallenatore di mister Simone Inzaghi) con Ronado il Fenomeno.

Era il 10 settembre 1997. “Di quell’anno ho pochissime foto, ma questa vale per tutte”, commenta Toni nella foto postata per la prima volta nel 2018 e ripostata in questi giorni su molte pagine social dedicate al calcio-nostalgia.

Per la cronaca, l’Inter vinse per 3-1 e il Fenomeno segnò all’88’ l’ultima rete di giornata, prima di essere assediato, al triplice fischio, da ragazzini in cerca di foto e autografi. Per il Fiorenzuola segnò proprio Farris.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

10 SETTEMBRE 1997

STADUO COMUNALE

FIORENZUOLA-INTER 1-3

FIORENZUOLA: Fabbri (1’ st Testaferrata), Di Muri, Farris (33’ st Mazzagallo), Sala, Pioli (1’ st Bolla), Vecchio, Ferraresso (16’ st Lauria), Milana, Toni (1’ st Millesi), Mazzoleni (16’ st Consonni), Trotta (1’ st Terracciano). All. Cavasin.

INTER: Nuzzo, Bergomi (1’ st Mezzano), Galante (21’ st Ferrari), West, Moriero (1’ st Y. Djorkaeff), Zè Elias, Winter (32’ M. Djorkaeff), Cauet, Tarantino, Ronaldo, Ganz (1’ Kanu). All. Simoni

Arbitro: Dondarini di Finale Emilia

Reti: 24’ pt Moriero, 27’ pt autorete Vecchio, 28’ pt Farris, 43’ st Ronaldo.