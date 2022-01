Basket Fiorenzuola in campo contro Mestre per inaugurare il 2022

Il Basket Fiorenzuola inaugura il proprio 2022 tra le mura amiche, nel posticipo contro Mestre. Oggi alle 18.00, i Bees di coach Gianluigi Galetti affronteranno la prima di due gare da bollino rosso in questo inizio anno, in attesa della trasferta di domenica 16 gennaio al PalaSpettacolo contro Cremona, seconda forza del campionato di Serie B girone B.

Quella di oggi sarà una gara altrettanto impegnativa per capitan Galli e compagni, attesi da una Basket Mestre ad oggi a quota 20 punti in campionato con 10 vittorie e sole 3 sconfitte, a +4 rispetto ai gialloblu. Sarà una sfida difficile per i Fiorenzuola Bees, che a cavallo tra i due anni solari hanno dovuto fronteggiare anche l’emergenza Covid-19 che dati alla mano ha pesantemente colpito l’Emilia Romagna. La voglia di rivincita dopo il ko patito prima di Natale sul campo della Falconstar Monfalcone guiderà i valdardesi nonostante i cerotti. Una sconfitta che tuttavia non cancella la bella prima parte di stagione della squadra gialloblu, che partita quasi a fari spenti ha conquistato ben 8 vittorie su 13 gare finora disputate issandosi in piena zona playoff.

La sfida contro Mestre sarà purtroppo ancora a porte chiuse, con la società gialloblu che sta continuando la propria partita per l’omologazione del PalaMagni di Fiorenzuola d’Arda ad impianto per gare nazionali.