Basket Serie B, sul campo di Cremona i Fiorenzuola Bees chiudono il girone di andata

La Pallacanestro Fiorenzuola si appresta a vivere l’ultima gara del girone di andata di Serie B girone B, affrontando a domicilio Cremona domenica 16 gennaio al PalaRadi. Per i Fiorenzuola Bees alle 18.00 di oggi si alzerà la palla a due di una sfida complessa, contro la squadra vice-regina del girone che sta dimostrando una forma strepitosa.

Dopo due sconfitte consecutive a cavallo dei due anni, per la squadra di coach Gianluigi Galetti sarà un tuffo dal coefficiente alto di difficoltà a casa degli oro-amaranto di coach Crotti, ma i Bees hanno grande voglia di riprendersi anche dalle vicissitudini causa Covid che hanno flagellato la squadra del presidente Alberti a inizio 2022.

Cremona che invece si presenterà davanti ai valdardesi viaggia sulle ali dell’entusiasmo e della consapevolezza, dopo la grande sberla rifilata ad una Bergamo Basket che è sicuramente squadra di spessore nel girone B di Serie B. Come detto, Cremona si erge al 2° posto in classifica, con 12 vittorie e solo 2 sconfitte in un campionato finora davvero esaltante per la squadra allenata da coach Crotti.

Coach Galetti ha inquadrato in questo modo il momento di forma della sua squadra: ”La gestione della gara contro Cremona, dopo un turno infrasettimanale inaspettato contro Mestre, sarà sicuramente particolare. Andiamo a giocare in un campo difficilissimo, contro una squadra che al momento ha a mio avviso il sistema difensivo più complesso da affrontare. In questo avvicinamento alla gara stiamo pensando più alla gestione della squadra che alla preparazione tattica della gara, per arrivare ad una condizione migliore rispetto a quella che abbiamo mostrato, anche causa Covid-19, contro Mestre”.