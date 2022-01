Basket, gran colpo per Fiorenzuola: nello “sciame” dei Bees si inserisce De Zardo

Colpo di mercato dei Fiorenzuola “Bees” che mettono nel proprio motore un volto noto agli appassionati piacentini (e non solo) di pallacanestro: Lorenzo De Zardo, ala grande classe 1999 originario di Latina e cresciuto cestisticamente a Treviso.

Il suo curriculum annovera la presenza nelle nazionali giovanili e l’esordio in A2 nel 2016, poi un’esperienza in doppio tesseramento tra Treviso in A2 e Virtus Padova in B. Nel 2019 ha vestito le maglie di Ferrara e San Severo prima di approdare alla Bakery per un biennio. Nella prima stagione in biancorosso, De Zardo ha totalizzato 12,1 punti e 4,9 rimbalzi di media, mantenendo dati estremamente positivi anche nell’annata 2020/2021 (11,8 punti e 6,2 rimbalzi di media) prima di un infortunio che non gli ha permesso di chiudere una stagione da protagonista.