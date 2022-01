Sfida salvezza da non sbagliare per il Fiorenzuola: al Pavesi arriva la Pro Sesto

Il campionato riparte dopo la lunga sosta e il Fiorenzuola si trova subito alle prese con un incontro fondamentale per la salvezza. Al Comunale (ore 14.30) scende la Pro Sesto a quota 16 punti contro i 20 dei rossoneri ed è battaglia per iniziare bene e dare una scossa alla classifica.

Per gli uomini di Tabbiani vincere significherebbe seppellire i rimpianti dell’andata dove non si andò oltre il pareggio, perdendo un’occasione favorevole a fronte delle occasioni avute. Come spiegato alla vigilia da mister Tabbiani, è come se iniziasse una nuova stagione anche se i valori emersi del girone d’andata restano, ma la pausa, i contagi del Covid, gli infortuni in un calendario ravvicinato di impegni e soprattutto i correttivi del mercato ancora in corso, possono rimescolare le carte nella corsa verso la salvezza.

In casa rossonera il calcio mercato ha portato per il momento a due arrivi, Sartore e Mastroianni e ad alcune partenze, quali Esposito, Olivera e Tommasini. Altri giocatori sono con la valigia in mano e questo potrebbe aprire degli spazi nella settimana entrante per nuovi interpreti. Il mercato del Fiorenzuola, non è ancora concluso, ma a questo si ripenserà dopo la partita con la Pro Sesto.

PROBABILE FORMAZIONE

Fiorenzuola 4-3-3: Battaiola; Potop, Varoli, Ferri, Guglieri; Nelli, Fiorini, Palmieri; Mamona, Mastroianni, Bruschi. (Burigana, Maffei, Stronati, Cavalli, Giani, Arrondini, Oneto, Dimarco, Godano). All.Tabbiani