Colpo a centrocampo per il Fiorenzuola: dal Pisa arriva Gabriele Piccinini

A poche ore dal gong che sancirà la chiusura della sessione invernale di calciomercato, il Fiorenzuola mette a segno un nuovo colpo a centrocampo: si tratta di Gabriele Piccinini, classe 2001 proveniente dal Pisa e approdato in rossonero con la formula del prestito.

Vecchia conoscenza dei rossoneri, avendo militato nelle fila del Lentigione Calcio (squadra in lotta con il Fiorenzuola nella scorsa stagione, quella della Promozione in Serie C dalla Serie D) con 60 presenze e 16 reti in 2 stagioni, Piccinini arriva dopo una esperienza importante in Serie B con il Pisa, dove ha collezionato 7 presenze nella prima parte di stagione.

Cresciuto nei settori giovanili di Sassuolo e Parma prima di approdare alla Reggiana, Piccinini è un giocatore duttile, può ricoprire diversi ruoli del campo.