Colpo a centrocampo per il Fiorenzuola: dal Pisa arriva Piccinini. Ceduto Palmieri

A poche ore dal gong che sancirà la chiusura della sessione invernale di calciomercato, il Fiorenzuola mette a segno un nuovo colpo a centrocampo: si tratta di Gabriele Piccinini, classe 2001 proveniente dal Pisa e approdato in rossonero con la formula del prestito.

Vecchia conoscenza dei rossoneri, avendo militato nelle fila del Lentigione Calcio (squadra in lotta con il Fiorenzuola nella scorsa stagione, quella della Promozione in Serie C dalla Serie D) con 60 presenze e 16 reti in 2 stagioni, Piccinini arriva dopo una esperienza importante in Serie B con il Pisa, dove ha collezionato 7 presenze nella prima parte di stagione.

Cresciuto nei settori giovanili di Sassuolo e Parma prima di approdare alla Reggiana, Piccinini è un giocatore duttile, può ricoprire diversi ruoli del campo.

LE USCITE – Ceduto il centrocampista Riccardo Palmieri all’Entella: in Liguria il classe 1995 si trasferirà a titolo definitivo. Palmieri, arrivato a inizio anno tra le fila rossonere, si è distinto con ottime prestazioni a centrocampo, collezionando 20 presenze con 5 reti ed 1 assist con la maglia rossonera.

Il Fiorenzuola comunica ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto che la legava alle prestazioni sportive di Antonio Zaccariello fino al 30 giugno 2022. Zaccariello è stato uno degli elementi chiave della cavalcata in Serie D del Fiorenzuola negli ultimi anni. Arrivato a Fiorenzuola a gennaio 2019 dalla Reggiana, con la maglia rossonera ha totalizzato 73 presenze complessivamente con 3 reti all’attivo. In stagione, Zaccariello ha totalizzato 13 presenze con la maglia di Fiorenzuola in Serie C girone A. Contestualmente, il Fiorenzuola comunica la risoluzione dell’accordo che la legava alle prestazioni temporanee di Niccolò Molinaro, che ritorna alla società proprietaria del cartellino, il Modena.