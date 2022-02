Basket Fiorenzuola, capitan Galli saluta i Bees: “Cinque anni e mezzo fantastici”

Si separano le strade della Pallacanestro Fiorenzuola e del suo uomo-simbolo, nonché capitano, Milo Galli.

Arrivato nello sciame di Fiorenzuola Bees nella stagione 2016/2017, la guardia di Fidenza ha collezionato un totale di 148 partite con la maglia gialloblu, realizzando un totale di 1536 punti (media di 10,4 punti/partita). Galli, una delle vere colonne di Fiorenzuola nelle ultime stagioni, ed i Bees si separano di comune accordo dopo una sofferta decisione dovuta a motivi personali del giocatore.

“A Milo – si legge in un comunicato della società – che nel corso delle stagioni ha legato con tutte le componenti della società, il grande ringraziamento per queste 6 annate sportive vissute in Fiorenzuola Bees. A questo si aggiunge il migliore augurio di un futuro personale e sportivo di alto livello da parte di tutta Pallacanestro Fiorenzuola 1972, con le porte aperte ad un eventuale ritorno in futuro”.

“A Fiorenzuola – ha scritto il giocatore sul suo account Instagram – ho vissuto cinque anni e mezzo fantastici. Fiorenzuola, ti sono grato che queste emozioni che mi lascerai per sempre. Ti saluto, grazie di cuore”.