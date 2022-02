Fiorenzuola nella tana del Renate. Piccinini subito titolare a centrocampo

Per il Fiorenzuola è tempo di recupero infrasettimanale della seconda giornata di ritorno: oggi alle 18 i rossoneri affronteranno in trasferta il Renate. La squadra di Tabbiani lo farà senza Palmieri, forte centrocampista ceduto ieri sul filo del gong che ha chiuso la sessione invernale di mercato all’Entella. Quella di oggi è una trasferta ad altissimo rischio, contro una delle squadre più prolifiche del girone e terza forza del campionato. All’andata fu 2-2, quando Bruschi mise a segno due delle tre reti fino ad ora messe a segno. Il Fiorenzuola si presenta allo stadio “Città di Meda” rinfrancato nel morale per le due recenti prestazioni fornite con Pro Sesto e Seregno e irrobustito dalla campagna acquisti, pur con l’improvvisa partenza di Palmieri: le quotazioni per ottenere un risultato utile ad alimentare la classifica, paiono comunque in forte ascesa.

In casa rossonera ci sono guai per Currarino alle prese con dolori alla schiena e per Sartore non al meglio della condizione. Stante l’addio di Palmieri, subito in campo il neo arrivato Piccinini. Visto che sabato si giocherà ancora, con ritorno al Comunale contro il Padova, sono probabili diversi avvicendamenti. L’assenza di Ferri squalificato sarà colmata dal ritorno di Cavalli abbinato a Varoli o Potop. Possibile debutto per il terzino Fracassini, ballottaggio tra Nelli e Fiorini, a sinistra scalpita Oneto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Renate (4-3-1-2): Albertoni, Ermacora, Possenti, Silva, Anghileri; Baldassin, Celeghin, Ranieri; Maistrello, Chakir, Piscopo. All.: Cevoli.

A disposizione: Moleri, Tedeschi, A. Esposito, Spaltro, G. Esposito, Gavioli, Marano, Cicconi, Morachioli, Rossetti, Siani.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola, Fracassini, Potop, Cavalli, Dimarco; Stronati, Nelli, Piccinini; Mamona, Mastroianni, Oneto. All.: Tabbiani.

A disposizione: Burigana, Guglieri, Varoli, Bruschi, Sartore, Fiorini, Giani, Arrondini, Danovaro, Zunno, Currarini.