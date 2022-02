Il Fiorenzuola costringe allo 0-0 il Renate e porta a casa un punto prezioso

E’ un punto estremamente prezioso quello raccolto dal Fiorenzuola al termine della sfida esterna con il Renate, terminata con il punteggio di 0-0. A fare la differenza nella tana della terza forza del girone A di Serie C è stata la grande prova difensiva dei rossoneri, capaci di mantenere la porta inviolata al cospetto del miglior attacco del campionato. I ragazzi di Tabbiani, ancora imbattuti in questo 2022, salgono quindi a quota 25 in classifica, allungando sulle dirette inseguitrici in zona playout.

SERIE C – RISULTATI E CLASSIFICA

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

I rossoneri partono bene, tenendo in mano il pallino del gioco e orchestrando a tutto campo. Chiusa a riccio la formazione di casa.

Al 12′ la prima occasione del match, targata Renate: cross di Piscopo dalla destra, Morachioli sul secondo palo non riesce a coordinarsi e la sfera si spegne sul fondo.

Al 17′ altra chance per i nerazzurri: gran pennellata di Ranieri per Piscopo, che anche in questo caso non arpiona il pallone per pochissimo. Renate che dopo un avvio contratto a preso a poco a poco possesso del campo.

Al 23′ tiro dal limite dell’area di Cicconi, il suo mancino viene deviato dalla difesa rossonera e pallone in calcio d’angolo, i cui sviluppi si concretizzano in un nulla di fatto.

Al 25′ sfuma una ghiotta occasione per il Fiorenzuola: Piccinini allarga sulla sinistra servendo la fuga di Stronati, il cui cross è però troppo lungo e il contropiede si vanifica così.

Il Renate continua a spingere e al 29′ confezione un’altra buona occasione: cross dalla sinistra per Maistrello, che aggredisce il primo palo e mette fuori di poco.

Al 33′ bella fuga sulla sinistra di Mamona in contropiede: l’esterno rossonero mette in mezzo, Silva allontana, la sfera arriva a Stronati che mette fuori con deviazione.

Al 44′ occasionissima per Piscopo, che da pochi passi mette fuori con il sinistro dopo una ciabattata di Cicconi.

SECONDO TEMPO

Si è aperta senza cambi la ripresa tra Renate e Fiorenzuola, ancora ferme sullo 0-0.

Al 3′ prima occasione del secondo tempo: Dimarco fa partire un bel cross mancino dal fronte sinistro, Matroianni impatta di testa e mette fuori di pochissimo.

Assedio Renate: rossoneri schiacciati nella loro metà campo.

Stronati vicino al gol al 33′: cross di Mamona e colpo di testa di Stronati, bravissimo Albertoni da due passi a dirgli di no.

Al 28′ buona occasione per i piacentini: cross di Nelli, sfera che spiove in area e conclusione di un rossonero ribattuta dal muro nerazzurro.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Renate (4-3-1-2): Albertoni; Anghileri, Possenti (20′ st Sini), Silva, Ermacora (20′ st Spaltro); Cicconi, Ranieri (31′ st Esposito G) , Gavioli; Piscopo (38′ st Chakir); Maistrello (31′ st Rossetti), Morachioli. A disp. Pizzignacco; Esposito E, Cugola, Tedeschi, Rossetti, Marano. All. Cevoli.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Fracassini, Potop, Cavalli, Dimarco; Stronati, Nelli, Piccinini; Mamona, Mastroianni (40′ st Arrondini), Oneto (20′ st Zunno). A disp. Burigana, Bruschi, Sartore, Giani, Fiorini, Currarino, Arrondini, All. Tabbiani.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa.