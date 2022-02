Fiorenzuola, è tempo di nuove imprese: al Pavesi arriva il Padova 2° della classe

Dopo aver ben figurato di fronte alla terza della classe, il Renate (costretto allo 0-0 dai rossoneri), oggi alle 14.30 il Fiorenzuola è chiamata all’ennesima grande prestazione. Allo stadio Pavesi, infatti, arriva il Padova, seconda forza del girone A di Serie C lanciata all’inseguimento della capolista Sudtirol. La squadra biancoscudata porta in Val d’Arda aria da categoria superiore, sia per il blasone della squadra, sia per il grande sforzo economico investito per centrare la promozione in Serie B.

Ne sono conferma giocatori importanti in rosa come il portiere Antonio Donnarumma, fratello del celebre Gigio, per non parlare di bomber Ceravolo, di Chiricò o dell’uomo assist Ronaldo. Per ultimo, ma non meno importante ecco la ciliegina sulla torta con la presenza come allenatore ospite ed ex della storia calcistica rossonera, Massimo Pavanel.

All’andata il Fiorenzuola fece la prestazione e tenne in scacco il Padova per 75 minuti prima di capitolare su di un inesistente, a detta di molti, calcio di rigore. Fu una beffa che i rossoneri ancora oggi fanno fatica a digerire. Sospinti dal ben augurante pareggio col Renate i rossoneri hanno il morale alto e sono pronti a vendere cara la pelle anche se ci sarà qualche defezione.

Probabili formazioni

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Fracassini, Ferri, Cavalli, Dimarco; Piccinini, Nelli, Stronati; Mamona, Mastroianni, Zunno. (Burigana, Potop, Bruschi, Sartore, Giani, Fiorini, Currarino, Arrondini, Guglieri, Danovaro, Varoli, Oneto ) All.Tabbiani.

Padova (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Pelagatti, Ajeti, Gasbarro; Hraiech, Ronaldo, Dezi, Chiricò, Ceravolo, Jelenic (Fortin, Vannucchi, Valentini, Germano, Della Latta, Terrani, Bifulco, Santini, Busellato, Monaco, Curcio, Nicastro) All.Pavanel.

Arbitro: Del Rio di Reggio Emilia