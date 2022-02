Basket Serie B, per Fiorenzuola quello contro Vicenza è uno scontro playoff

Dopo essere tornati alla vittoria lo scorso weekend, scacciando via un mese a cavallo tra fine dicembre e inizio gennaio davvero complesso, tornano in campo i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti, i quali affronteranno domenica 6 febbraio alle 18.00 la Civitus Allianz Vicenza.

Nel vicentino sarà una vera sfida playoff tra i Bees e i ragazzi di coach Ciocca, entrambe appaiate al 5° posto in classifica di Serie B girone B con 18 punti.

Fiorenzuola arriva alla gara dopo la convincente vittoria ai danni di una coriacea Aurora Basket Desio; nel 71-67 della scorsa domenica al PalaMagni, Filippini (15 punti e 20 rimbalzi) ed il nuovo arrivato De Zardo (17 punti personali) hanno fatto la voce grossa, domando una squadra lombarda sempre in partita.

In settimana, in casa Fiorenzuola è arrivata la sofferta dipartita da parte dell’ormai ex capitano Milo Galli, che per motivi personali si è ora accasato in Serie C Gold alla Fulgor Fidenza.

Contro Vicenza, Fiorenzuola vuole dare un concreto segno di continuità in una stagione iniziata nel girone di andata a spron battuto, che poi ha avuto un fisiologico calo ma mantiene la squadra gialloblu ben oltre le aspettative di inizio stagione.