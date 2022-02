Basket Serie B, contro Bergamo è un vero scontro playoff per Fiorenzuola

I Fiorenzuola Bees tornano a giocare al PalaMagni di Fiorenzuola (sebbene ancora a porte chiuse) con la speranza di aver messo la tempesta alle spalle. Domenica 13 febbraio alle 18.00 si alzerà la palla a due della sfida tra i gialloblu di coach Gianluigi Galetti e Bergamo Basket, squadra di ottimo valore nel girone retrocessa dallo scorso campionato di Serie A2.

Per la 19° giornata del campionato di Serie B girone B, la squadra del presidente Alberti è chiamata a continuare un momento positivo fatto di due vittorie (contro Desio prima e Vicenza poi). Fiorenzuola, dopo le ultime due vittorie consecutive, è risalita a quota 20 punti in graduatoria, al 5° posto ed in piena zona playoff. Un risultato al momento di grande prestigio per una squadra costruita con l’obiettivo della salvezza.

L’avversaria, Bergamo, è una squadra camaleontica, che alterna prestazioni di alto livello difensivamente con gare a bassissimo punteggio ad altre dove erutta letteralmente a livello offensivo, attentando a quota 100 punti.

Fiorenzuola vuole spiegare ancora le ali, per replicare il pesante 74-91 con cui vinse all’andata contro Bergamo (25 punti per Filippini, 24 per Rubbini a Bergamo). Una vera sfida playoff è alle porte in terra valdardese.