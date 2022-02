Trasferta in riva al lago per il Fiorenzuola: alle 14.30 i rossoneri sfidano il Lecco

Trasferta in riva al lago, sponda Lecco, per il Fiorenzuola che allo stadio “Rigamonti-Ceppi” affronta oggi alle 14.30 i padroni di casa in una partita che si preannuncia tradizionalmente molto difficile. All’andata, al Comunale il Fiorenzuola aveva vinto per 2-1. La squadra lariana era allenata da Zironelli ma da quando al timone è subentrato De Paola, il Lecco è diventato più solido, ha assorbito lo spirito combattivo del suo tecnico. I rossoneri quindi troveranno una squadra più organizzata, decisa a vendicare la sconfitta dell’andata e che ha fatto passi in avanti in classifica. Al momento sono sei i punti di vantaggio del Lecco sul Fiorenzuola.

In casa rossonera recuperati Stronati, Nelli e Arrondini, usciti malconci dal match con il Padova. Guarigione conseguita anche per Currarino che ha superato i dolori alla schiena. Con Sartore in crescita solo Gerace sembra accusare qualche acciacco. Tabbiani in sintesi ha solo l’imbarazzo della scelta per decidere la formazione mantenendo però vivo l’obiettivo dei prossimi ravvicinati impegni.

Le probabili formazioni

LECCO (4-4-2): Pissardo; Marzorati, Merli Sala, Battistini, Capoferri; Giudici, Kraja, Masini, Buso; Nepi, Ganz (Libertazzi, Ciancio, Enrici, Sberna, Lakti, Vasic, Lora, Petrovic, Reda, Morosini, Nesta, Italeng). All. De Paola.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Fracassini, Varoli, Ferri, Guglieri; Piccinini, Nelli, Stronati; Mamona, Mastroianni, Zunno. (Burigana, Potop, Dimarco, Ghisolfi, Bruschi, Sartore, Currarino, Oneto, Giani, Fiorini, Cavalli, Arrondini). All.Tabbiani

Arbitro: Mastrodomenico di Matera (Lisi e De Vito). Quarto ufficiale Muccignato