Basket Serie B, Fiorenzuola a caccia del quarto successo: è sfida a Bernareggio

Trasferta lombarda per i “Bees”, in campo stasera alle 20.50 contro Bernareggio (accesso riservato ai soli abbonati) nella ventesima giornata del girone B di Serie B. Si tratta di una sfida tra due squadre in salute: Fiorenzuola, infatti, arriva da un bel tris di vittorie consecutive, l’ultima centrata nell’ultimo turno con l’87-72 ai danni di Bergamo che ha proiettato i gialloblù al quinto posto con 22 punti in classifica, in piena zona play off. Dal canto loro, i milanesi chiudono la graduatoria con 8 punti all’attivo, ma il momento di forma della Lissone Interni non è da sottovalutare, con una squadra che crede alla rimonta salvezza. A sostegno della tesi, un dato: nelle ultime due sfide casalinghe, la squadra di coach Cassinerio – che ha tratto beneficio dall’innesto di Tommaso Ingrosso – ha conquistato scalpi importanti come Vicenza (82-77) e Monfalcone (75-71).

