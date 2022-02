Fiorenzuola, servono punti salvezza: trasferta con l’Albinoleffe per i rossoneri

Fiorenzuola in campo questo pomeriggio a Zanica in provincia di Bergamo per affrontare l’Albinoleffe (fischio d’inizio alle 18). Il turno infrasettimanale è il recupero della terza giornata di ritorno rimasto fino ad ora in sospeso per lo slittamento del campionato di inizio gennaio causa Covid.

Per il Fiorenzuola c’è un solo desiderio ed un solo obiettivo: spezzare il digiuno di punti che dura da tre partite consecutive. In serie C non era ancora successo per i rossoneri un periodo di stop così lungo. L’Albinoleffe che viaggia con il favore di quattro risultati positivi alle spalle ed ha superato il momento di difficoltà legato a diversi infortuni non è certo un facile avversario cui chiedere punti ma il Fiorenzuola si deve inventare qualcosa, tentare la prestazione super, al cospetto del nuovo mega impianto inaugurato da poco e fiore all’occhiello della società bergamasca.

All’andata il Fiorenzuola venne sconfitto per 2-0. Manconi che è anche l’attuale miglior realizzatore della formazione bergamasca con 11 centri, in quella serata di metà settembre, al Comunale, mise a segno una doppietta. Ai rossoneri vennero però negati due calci di rigore abbastanza evidenti per un fallo in area su Oneto ed uno su Palmieri. Un ricordo che ancora oggi risulta indigesto ai valdardesi.

Le probabili formazioni

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Fracassini, Potop, Cavalli, Dimarco; Piccinini, Nelli, Stronati; Sartore, Oneto, Bruschi; (Burigana, Guglieri, Varoli, Ghisolfi, Zunno, Mamona, Mastroianni, Gerace, Giani, Ferri, Arrondini, Danovaro). All. Tabbiani.

Arbitro: Sfira di Pordenone