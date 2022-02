Il Fiorenzuola conquista un punto prezioso sul campo dell’Albinoleffe: finisce 0-0

È un ottimo pareggio quello conquistato oggi dal Fiorenzuola sul campo dell’Albinoleffe, uno 0-0 che interrompe un digiuno di punti che in casa rossonera durava da ben tre partite. Nonostante sia mancato il gol, la partita è stata divertente e ricca di occasioni da una parte e dall’altra. I padroni di casa hanno provato in tutti i modi a scardinare la difesa piacentina che però ha resistito alla grande salvo poi innescare pericolose azioni di contropiede.

Il Fiorenzuola sale così a quota 27 punti, raggiungendo la quart’ultima piazza a -1 dalla Pergolettese, che i valdardesi affronteranno domenica prossima in trasferta: un vero e proprio scontro diretto in ottica salvezza da non fallire.

SERIE C – RISULTATI E CLASSIFICA

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

E’ iniziata Albinoleffe-Fiorenzuola. I padroni di casa cercano subito di farsi vedere dalle parti di Battaiola, occupando stabilmente la metà campo rossonera.

Al 4′ prima occasione del match. Errore di Nelli che non si intende con Fracassini, Tomaselli recupera palla sul fronte mancino e partire un traversone insidioso messo fuori da Cavalli.

Al 13′ il Fiorenzuola spezza il dominio dei padroni di casa con una bellissima occasione: pregevole azione manovrata e bel filtrante di Arrondini per l’inserimento in area di Bruschi, che rientra sul destro e lascia partire un bel tiro a giro deviato da Pagno.

Al 20′ tornano a correre i brividi lungo la schiena dei difensori rossoneri: Tomaselli semina il panico in area saltando secco Oneto, i valdardesi spazzano con grande affanno.

Al 25′ sinistro da fuori area di Nichetti, Battaiola para senza problemi.

Al 27′ sugli sviluppi di una punizione dal limite destro la difesa piacentina allontana, il pallone arriva sul destro di Manconi che però calcia alto da ottima posizione.

L’Albinoleffe continua a tenere saldamente in mano le redini del match, pressando alto sulle fasce e mettendo in seria difficoltà la retroguardia piacentina, che comunque fino a questo momento resiste.

Al 40′ azione travolgente di Giani che di potenza si fa largo tra i difensori lombardi per poi farsi abbattere al limite dell’area da Milesi (ammonito). Dalla lunetta si presenta Bruschi, il cui destro diretto in porta viene però deviato da un compagno in barriera.

SECONDO TEMPO

Si è aperto senza cambi il secondo tempo tra Albinoleffe e Fiorenzuola, dopo una prima frazione a reti bianche ma condita da diverse occasioni.

Al 53′ Bruschi mette in mezzo un traversone insidioso, Pagno allontana di pugno e poi fa sua la sfera.

Al 56′ Ravasio si mangia letteralmente un gol sparando altissimo da pochi passi dopo una bella azione orchestrata da Manconi e Tomaselli (bellissimo il suo assist al centro). E’ senza dubbio la chance più grossa sin qui. Poco prima, intervento molto dubbio di un difensore di casa su Giani, che in area di rigore finisce a terra dopo un contrasto. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty.

Al 61′ bella azione rossonera con la difesa che lancia lungo pescando la corsa sulla destra di Sartore che, arrivato sul fondo, mette in mezzo per Bruschi. La sponda di testa dell’attaccante è indirizzata all’accorrente Arrondini, che viene però anticipato in maniera provvidenziale da Marchetti.

Al 71′ Poletti lascia partire una bordata da distanza siderale, un gran destro che fa la barba al palo per poi spegnersi sul fondo.

Continua la pressione dell’Albinoleffe: al 73′ ci prova Gelli ancora una volta dalla distanza, sfera deviata e messa in angolo.

ALBINOLEFFE-FIORENZUOLA 0-0

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno; Milesi, Marchetti, Riva; Gusu, Giorgione (82′ Galeandro), Nichetti (59′ st Poletti), Piccoli (65′ Martignago), Tomaselli; Ravasio (65′ st J. Gelli), Manconi. (Rossi, Facchetti, Saltarelli, Cori, Doumbia, F. Gelli, Miculi, Concas). All.: Marcolini

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Fracassini, Potop, Cavalli, Dimarco; Oneto, Nelli, Stronati (62′ st Piccinini); Arrondini (62′ st Piccinini), Giani (57′ st Sartore), Bruschi (62′ st Mamona); (Burigana, Guglieri, Varoli, Ghisolfi, Zunno, Gerace, Ferri, Danovaro). All.: Tabbiani.

Arbitro: Sfira di Pordenone