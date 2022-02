Gas Sales, ultime speranze per il 5° posto: con Trento serve solo la vittoria

Vincere è l’unica cosa che conta in questo turn di Superlega per la gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. I biancorossi sono attualmente al settimo posto in classifica ma devono recuperare sei lunghezze su Milano se vogliono continuare a puntare al quinto posto che mette in palio l’Europa, vero obiettivo stagionale. Oggi, 27 febbraio, al PalaBanca (con fischio d’inizio alle 18.00) sarà però battaglia vera contro Trento, una delle corazzate del campionato e sin qui imbattuta negli scontri diretti. Coach Bernardi dovrà ancora una volta fare i conti con i diversi acciacchi dei suoi giocatori, su tutti quello di Lagumdzija nel ruolo di opposto per il quale è pronto Stern. Per il resto Brizard sarà in cabina di regia con Recine e Russell schiacciatori, Canestri e Holt centrali con Scanferla libero.

