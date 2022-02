Scontro salvezza da non fallire per il Fiorenzuola in casa della Pergolettese

Dopo il buon punto ottenuto in casa dell’Albinoleffe il Fiorenzuola riparte con l’animo rinfrancato verso la salvezza diretta. Ma adesso serve una vittoria per uscire dalla zona playout. L’occasione ghiotta come non mai arriva questo pomeriggio, dove alle 17.35 i rossoneri saranno impegnati sul campo della Pergolettese. Si tratta di uno scontro diretto da non sbagliare: la squadra di Tabbiani è infatti quart’ultima a quota 27 punti in classifica, soltanto uno in meno degli avversari. In caso di vittoria i valdardesi compierebbero un balzo significativo nel girone. Il tecnico rossonero, dopo il turnover operato contro l’Albinoleffe, tornerà ad affidarsi al 4-3-3 titolare.

Probabile formazione

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola, Fracassini, Ferri, Cavalli, Guglieri; Stronati, Nelli, Piccinini, Mamoma, Mastroianni, Zunno. All.: Tabbiani.