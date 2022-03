Trasferta insidiosa in casa del Mantova per il Fiorenzuola di mister Tabbiani

La sfida tra Mantova e Fiorenzuola in programma oggi allo stadio “Martelli” (con fischio d’inizio alle 12.30) apre un turno denso di scontri diretti in ottica salvezza. Per i rossoneri – reduci dal successo sulla Pergolettese – non è una trasferta facile, con i virgiliani che precedono in classifica i ragazzi di Tabbiani di un punto. L’attacco guidato da Guccione (5 reti stagionali) e Monachello (7 gol da quando è arrivato lo scorso gennaio) lasciano intendere che si è al cospetto di una squadra temibile. Temibile e col dente avvelenato per le due sconfitte consecutive rimediate contro Triestina, quinta in classifica e la capolista Sud Tirol.

La probabile formazione

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Ferri, Cavalli, Dimarco; Piccinini, Nelli, Oneto; Mamona, Mastroianni, Zunno. (Burigana, Ghisolfi, Bruschi, Gerace, Giani, Fiorini, Arrondini, Fracassini, Potop, Guglieri, Sartore, Stronati) All.Tabbiani

Arbitro: Ricci di Firenze