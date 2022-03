Fiorenzuola, con la Pro Patria serve una vittoria per ipotecare la salvezza

Nel turno infrasettimanale in programma alle 18.00 di oggi, il Fiorenzuola di mister Tabbiani proverà ad inseguire una vittoria che lo aiuterebbe non poco ad avvicinarsi di un altro passo alla ipotetica quota salvezza, fissata intorno ai 40 punti. Avversaria sarà la Pro Patria, che si presenterà al Comunale in una veste insidiosa, staccata di soli due punti e rilanciata dal vistoso successo per 5-1 sulla Giana di domenica scorsa.

Sono bastati ai “tigrotti” di Busto Arsizio questi tre punti per fare un rassicurante balzo in avanti trascinati da una tripletta dell’attaccante Piu e ben sorretti a centrocampo dall’ex Piacenza, Gianluca Nicco. E’ uno scontro diretto in chiave salvezza a tutti gli effetti, da gestire da parte del Fiorenzuola con tutte le precauzioni del caso ma servirà il sostegno di una prestazione super.

Probabile formazione

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Ferri, Guglieri; Piccinini, Nelli, Stronati; Mamona, Mastroianni, Zunno. (Burigana, Ghisolfi, Oneto, Sartore, Bruschi, Gerace, Fiorini, Arrondini, Guglieri, Fracassini, Giani, Varoli) All.Tabbiani.

Arbitro: Gigliotti di Cosenza