Sul campo del Legnago il Fiorenzuola può già archiviare il discorso salvezza

Fiorenzuola “sul filo del rasoio” per una partita che oggi che può valere tanto in tema di salvezza. Forse più di tutte le altre precedenti. In campo alle 17.30 sul rettangolo di Legnago gli uomini di Tabbiani si giocano un robusto jolly per arrivare a quota 40 in classifica mentre per il Legnago “Cenerentola” della classifica è una gara da ultima spiaggia per cercare di agganciare le altre squadre che precedono e tentare di accedere almeno ai playout.

Il Fiorenzuola si presenta con diverse defezioni. Tre gli squalificati: Guglieri, Fiorini e Nelli; la tegola dell’infortunio grave capitato a Fracassini in allenamento, con rottura dei legamenti e due infermi. Fuori discorso Currarino anche se i tempi di recupero lo potrebbero portare mercoledì in panchina con la Juve e Mamona che invece a Legnago ci sarà nella lista dei convocati ma a mezzo servizio per un malanno gastro-intestinale.

Il problema più grosso per Tabbiani è trovare il sostituto del regista difensivo. Fuori in contemporanea i due interpreti specializzati, il tecnico in settimana ha provato sia Gerace che Stronati. La scelta sembra essere caduta su quest’ultimo, con Piccinini e Oneto a completamento del centrocampo. Al centro della difesa dovrebbe rientrare Ferri mentre Dimarco è candidato a prendere il posto di Guglieri. Linea d’attacco con Mastroianni al centro. Sugli esterni in lizza Zunno, Bruschi, Sartore e Giani.

La probabile formazione

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Ferri, Cavalli, Dimarco; Piccinini, Stronati, Oneto; Giani, Mastroianni, Sartore. (Burigana, Potop, Ghisolfi, Zunno, Bruschi, Gerace, Arrondini, Mamona, Varoli) All. Tabbiani

Arbitro: Di Francesco di Ostia