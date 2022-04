Serie C, il Fiorenzuola fa squadra per sostenere il canile: parte la raccolta fondi

E’ una bella iniziativa quella lanciata dal Fiorenzuola Calcio in collaborazione con il Comune valdardese: la società rossonera ha infatti organizzato una campagna per raccogliere fondi e sostenere così l’adozione dei cuccioli senza famiglia.

In questi giorni è stata attivata una campagna di crowdfunding per l’acquisto di 10 cucce: oltre a questo, domenica prossima – in occasione della sfida interna con il SudTirol – i giocatori del Fiorenzuola scenderanno in campo portando con sé alcuni degli amici a quattro zampe ospitati dal canile. Al Pavesi sarà inoltre allestito uno stand per raccogliere altri fondi.