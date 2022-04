Oggi il Fiorenzuola Primavera si gioca la promozione nella finale con la Turris

Per la squadra di Francesco Turrini è l’appuntamento che vale una stagione, il grande obiettivo stagionale ora veramente ad un passo. Questa mattina, con fischio d’inizio alle 11.00, la Primavera 4 del Fiorenzuola si gioca la finale promozione contro la Turris. Quella in programma sul campo neutro di San Vittore di Cesena è una gara secca e chi vincerà si guadagnerà il pass per salire di categoria in Primavera 3.

