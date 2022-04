Il Fiorenzuola non vuole fermarsi e mette nel mirino la capolista Sudtirol

Dopo la prestigiosa vittoria contro la Juve Under 23 nel recupero infrasettimanale, gli obiettivi del Fiorenzuola sono cambiati, con i rossoneri che ora occupano la decima posizione del girone A di Serie C e puntano a un posto nei playoff.

L’avversario che si trovano di fronte oggi, però, è di quelli davvero tosti: alle 14.30 la squadra di Tabbiani riceve il Sudtirol primo in classifica, che non può permettersi altri passi falsi dopo i recenti risultati che hanno ridotto a soli due punti il vantaggio sul Padova.

Servirà dunque un’altra grande prestazione al Fiorenzuola per ottenere prima di tutto la matematica salvezza senza passare dai playout e continuare a guardare in alto. Tabbiani si affiderà al suo 4-3-3 con Battaiola in porta, difesa con Potop, Ferri, Cavalli e Guglieri, a centrocampo Stronati, Nelli e Piccinini, in attacco Mamona, Mastroianni e Sartore.

