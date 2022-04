Il Fiorenzuola a Vercelli per continuare a credere nel sogno playoff

Il sogno playoff è più vivo che mai in casa Fiorenzuola, ma in queste ultime due partite di campionato i ragazzi di mister Tabbiani dovranno sbagliare davvero poco, a cominciare dalla difficile trasferta di domani pomeriggio in casa della Pro Vercelli.

Si gioca alle 14.30, i piemontesi viaggiano spediti in settima posizione, ma ai rossoneri servirà come il pane fare punti, visto che in classifica la loro decima posizione è insidiata da ben tre squadre distanti un solo punto. Il Fiorenzuola vuole lasciarsi alle spalle la netta sconfitta contro il Sudtirol, e Tabbiani riproporrà il suo 4-3-3 titolare.

Davanti a Battaiola linea di difesa a quattro con Potop, Ferri, Cavalli e Guglieri, a centrocampo Stronati, Nelli e Piccinini, e in attacco Mamona, Mastroianni e Sartore.