Mancino secco di Della Morte, Burigana c’è. Pro Vercelli-Fiorenzuola 0-0

AL 14′, si fa viva la Pro Vercelli con Della Morte che, liberatosi per il tiro, trova Burigana pronto a disinnescare il sinistro scagliato dai venti metri.

Al 6′, Fiorenzuola a un passo dal vantaggio: grazie a un rimpallo al limite dell’area, sul versante di destra, pallone al bacio per Giani che, entrato in area, ha scagliato un sinistro a giro troppo centrale e ribattuto da Matteo Rizzo. Poco dopo, altro tentativo, questa volta con Sartore sul versante opposto, ma conclusione sul fondo.

Sono in campo Pro Vercelli e Fiorenzuola, match valido per la penultima giornata del campionato di serie C. Rossoneri a caccia del punto che varrebbe la salvezza aritmetica, ma che nel contempo aumenterebbe le probabilità di approdare ai playoff per la serie B. Un traguardo già raggiunto dalla Pro Vercelli che mira a migliorare la propria posizione in griglia. Tra i rossoneri si registra l’esordio stagionale del portiere in prestito dal Padova, Piero Burigana che prende il posto di Battaiola. Per il resto, poche sorprese di formazione con il tridente offensivo composto da Giani-Mastroianni-Sartore.

PRO VERCELLI-FIORENZUOLA 0-0

PRO VERCELLI (3-4-1-2): Matteo Rizzo; Cristini, Masi, Auriletto,; Iezzi, Vitale, Louati, Crialese; Della Morte; Comi, Panico. (Rendic, Valentini, Minelli, Rolando, Bunino, Clemente, Rizzo, Macchioni, Secondo, Gatto, Bruzzaniti). All. Lerda (in panchina, Nardecchia).

FIORENZUOLA (4-3-3): Burigana; Danovaro, Ferri, Cavalli, Dimarco; Piccinini, Nelli, Stronati; Giani, Mastroianni, Sartore. (Battaiola, Potop, Ghisolfi, Zunno, Bruschi, Oneto, Gerace, Fiorini, Currarino, Arrondini, Mamona, Guglieri). All. Tabbini.

Arbitro: Andreano di Prato