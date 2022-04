Rossoneri al “Piola” contro la Pro Vercelli per agguantare salvezza e playoff

Per il Fiorenzuola, ultima trasferta stagionale in casa della Pro Vercelli. Alle 14.30, sarà il “Piola” il palcoscenico della penultima fatica dei rossoneri chiamati a riprendere a correre dopo la scoppola tirolese subita domenica scorsa e a piazzare il mattoncino definitivo sulla salvezza matematica. Non solo: chiudere con due risultati positivi (all’ultimo turno ci sarà la Giana Erminio), significherebbe quasi sicuramente salire, a sorpresa, sul treno playoff. Dunque, una domenica che non sarà scampagnata in terra piemontese dove, tra l’altro, si tratta di “vendicare” la sconfitta dell’andata.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà