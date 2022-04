Ultima speranza di playoff per il Fiorenzuola: al Pavesi arriva la Giana Erminio

C’è ancora una flebile speranza per il Fiorenzuola di poter giocare i playoff di Serie C. Oggi pomeriggio alle 14.30 i rossoneri ospiteranno al Pavesi la pericolante Giana Erminio, penultima in classifica e dunque alla ricerca di punti per evitare la retrocessione diretta all’ultima di campionato. La squadra di Tabbiani deve a sua volta vincere e contare su un passo falso di chi sta davanti, Albinoleffe oppure Pro Patria, per poter disputare la fase degli spareggi. Fiorenzuola che arriva a questo match senza il suo numero uno, il portiere Battaiola, che ha subito una frattura alla mano in allenamento.

Il 4-3-3 di Tabbiani vedrà dunque in campo Burigana in porta, difesa con Danovaro, Ferri, Cavalli e Dimarco, a centrocampo Stronati, Nelli e Piccinini, in attacco Giani, Mastroianni e Sartore.

Quella contro la Giana sarà inoltre, con ogni probabilità, l’ultima gara in carriera di Ettore Guglieri, capitano e bandiera rossonera.

Probabile formazione

FIORENZUOLA (4-3-3): Burigana; Danovaro, Ferri, Cavalli, Guglieri; Oneto, Fiorini, Stronati; Giani, Mastroianni, Sartore. (Maini, Ghisolfi, Zunno, Bruschi, Nelli, Piccinini, Gerace, Currarino, Arrondini, Mamona, Dimarco, Varoli). All.Tabbiani (in panchina Coppola)

Arbitro: Feliciani di Teramo (Cortese e Andulajevic)