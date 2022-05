Fiorenzuola Basket, a Mestre una sfida da bollino rosso per sperare ancora nei playoff

E’ una Fiorenzuola ferita e “arrabbiata” quella che approccia le ultime due curve del campionato di Serie B girone B di pallacanestro, a cominciare da oggi alle 18.00 quando i “Bees” affronteranno al PalaVega Basket Mestre.

La sconfitta patita all’ultimo secondo per mano di Monfalcone (75-77) non solo ha segnato la quarta sconfitta consecutiva tra le mura amiche per i gialloblu, ma ha anche visto avvicinarsi la squadra friulana in modo pericoloso, a -2 con una partita in meno da dover recuperare.

Di conseguenza, vincendo contro Padova nel recupero sarebbe ad oggi Monfalcone a disputare i playoff, escludendo Fiorenzuola dopo un sogno covato per 28 partite con un campionato assolutamente sopra le previsioni degli addetti ai lavori già da inizio anno.

L’unico modo per i Bees per coltivare il proprio sogno è quello di vincere le ultime gare, che sono tuttavia da bollino rosso per capitan Filippini e compagni.