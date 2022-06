Elezioni a Carpaneto, Arfani: “Fatto tanto. Ora verde, fragilità e 15 nuovi cantieri”

Andrea Arfani, sindaco uscente di Carpaneto in lizza per un secondo mandato, chiude il cerchio delle nostre interviste ai candidati, con un bilancio di campagna elettorale tra continuità con il passato, nuove necessità e linee di intervento emerse durante l’attuale mandato in scadenza.

Trentatré anni, avvocato, Arfani guida la lista civica “Carpaneto insieme”, che aveva ricevuto il sostegno di Lega e Fratelli d’Italia. “Sei donne e sei uomini – precisa l’attuale sindaco – portatrici di professionalità, in grado di lavorare e amministrare con competenza”.