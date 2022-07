Basket: l’Fbk Under 17 vince il trofeo regionale e festeggia in Comune

Festeggiamenti in Municipio a Fiorenzuola per la squadra femminile Under 17 dell’Fbk Fiore Basket, che dopo aver alzato al cielo il trofeo Emilia Romagna di categoria è stata ricevuta in Comune dal sindaco Romeo Gandolfi e dall’assessore allo sport Massimiliano Morganti. Le atlete, facenti parte delle annate 2005 e 2006, sono state accompagnate dal presidente della società Roberto Negri, da Romano Tribi, numero uno del Fiore Basket Valdarda per vent’anni sino al 2021, e dallo staff tecnico della squadra.

La squadra fiorenzuolana si è aggiudicata il trofeo battendo in finale la Polisportiva Giovanni Masi (Bologna): il match d’andata, disputato al palazzetto dello sport di Fiorenzuola, è terminato 49-41 per le ragazze di casa, mentre nella sfida di ritorno, giocata al palazzetto Cabral di Casalecchio di Reno, la Polisportiva Masi si è imposta 59-54, senza tuttavia riuscire a ribaltare il punteggio subito nella partita d’andata.