Festival di Veleia, musica e poesia con Frida Bollani Magoni e Sergio Rubini

Sergio Rubini, attore, autore e regista unico, capace di rinnovarsi con versatilità, torna stasera (domenica 10 luglio) a Veleia per una partecipazione straordinaria, in programma alle 21.30, pensata per il Festival, dando corpo e voce ai versi d’amore e guerra di Neruda, Pavese e Szymborska. Frammenti di poesia che risuoneranno nell’antico foro veleiate alternandosi alle note (da Leonard Cohen ad Aretha Franklin) di un esclusivo concerto per piano e voce di Frida Bollani Magoni, la diciassettenne figlia d’arte, talento raro, scoperta dal grande pubblico grazie alle sue emozionanti esibizioni al Quirinale.

A Frida Bollani Magoni e a Sergio Rubini verrà consegnato il premio “Festival di Teatro Antico di Veleia”, una preziosa litografia a tiratura limitata del maestro Gianfranco Asveri, realizzata in esclusiva per l’edizione 2022 del Festival.

Dopo l’incontro-spettacolo, degustazione di vini e salumi piacentini. Tutte le info sul sito del Festival.