Castell’Arquato, sabato si apre il Festival Illica 2022. Programma ricchissimo

Tutto è pronto per la IX edizione del Festival Illica, rassegna musicale dedicata all’illustre commediografo e librettista arquatese Luigi Illica, organizzata dal comune di Castell’Arquato con il sostegno della Regione Emilia Romagna, la Fondazione di Piacenza e Vigevano e con la direzione artistica di Jacopo Brusa.

La rassegna partirà sabato 16 luglio alle 21 nel giardino dell’ufficio tecnico, al quale si accede dalla scalinata che dalla Piazza monumentale porta al Museo geologico, con il concerto inaugurale “Fètes Galantes” del soprano Anna Maria Sarra accompagnata al pianoforte da Dario Tondelli. Serata ispirata alla celebre raccolta di poesia di Paul Verlaine, nella versione musicata da Claude Debussy nel 1891, e in quella meno conosciuta di Règine Wieniawski, figlia del celebre violinista e compositore polacco Henryk.

Sabato 23 luglio è in programma la serata dell’opera con “Le maschere” di Pietro Mascagni (su libretto di Illica). Si tratta dell’evento che chiuderà la rassegna.

Dopo l’evento inaugurale di sabato 16, il programma, particolarmente ricco, proseguirà domenica 17 con ben 5 appuntamenti: alle 15 visita guidata al Museo Renata Tebaldi di Busseto, alle 16.30 visita al Museo Illica di Castell’Arquato e alle 17.30 nel giardino del Museo geologico Cortesi si potrà assistere a “Sei mani e tante mascherine”, divertente e spensierato ritorno all’essenza della Commedia dell’arte, veicolato ancora oggi dal mondo del Teatro di figura, che si riferisce ai burattini e alle marionette e che in Italia vanta una storia senza precedenti.

Riccardo Pazzaglia, con più di trent’anni di carriera da burattinaio alla spalle, delizierà il pubblico di tutte le età, cimentandosi da solo con le tante voci dei personaggi. La colonna sonora sarà curata da Letizia Bonavita e Claudio Rausa, che accompagneranno i burattini con brani della Suite “Marionnettes” di Melartin per pianoforte a quattro mani, in collaborazione con il conservatorio Nicolini di Piacenza. Alle 18.30 ci sarà una presentazione animata del libro “Burattini a Bologna, la storia delle teste di legno” dello stesso Pazzaglia mentre alle 21, sempre al Museo geologico, si potrà assistere alla replica dello spettacolo di burattini.

L’avvicinamento alle serata finale proseguirà lunedì 18 luglio con “Primadonna assoluta”, incontro virtuale con Renata Tebaldi alla presenza di Giancarlo Landini e Giovanna Colombo per ricordarla nel centenario della nascita. Poi “Vissi d’arte”, spazio musicale in cui verranno proposte le più celebri romanze scritte da Illica, da Bohème, Madama Butterfly, Tosca e Andrea Chénier. Martedì 19 sarà approfondito il ruolo di Illica come giornalista con Tobias Jones del Guardian e Luca Sommi del Fatto Quotidiano. Mercoledì 20 visita al Museo Illica e, dopo le prove generali di “Le Maschere” di giovedì 21, il giorno seguente alle 19.30 una guida all’ascolto della stessa opera a cura di Jacopo Brusa e Giulio Ciabatti con il musicologo Guido Barbieri. Alle 21, in Collegiata, concerto commemorativo per i suoi 900 anni con il coro KorMalta.