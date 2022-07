Il Fiorenzuola ufficializza il ritorno in prestito dell’attaccante Mamona

Samuel Blue Mamona, di proprietà della Cremonese, torna a Fiorenzuola con la formula del prestito. L’attaccante esterno classe 2002 nella scorsa stagione con la maglia valdardese ha collezionato 32 presenze con 3 reti e 2 assist all’attivo.

Prima di firmare per la Cremonese nell’estate del 2021 Mamona aveva disputato una buona fetta di campionato in Serie D con la maglia della Vastese, realizzando 7 reti in 14 partite.