Mastroianni colpisce, Pinzauti risponde. Fiorenzuola, pari con il Lecco

Terzo test stagionale anche per il Fiorenzuola che, al “Puppo” di Piacenza, in una gara disputata a porte chiuse, ha pareggiato per 1-1 con il Lecco, altra formazione di serie C. I rossoneri sono passati in vantaggio nel corso del primo tempo grazie a una combinazione Morello-Sartore-Mastroianni, chiusa proprio da quest’ultimo, bravo a trafiggere il fresco ex Piace Stucchi. Pareggio lombardo in chiusura di frazione grazie a un calcio di rigore provocato dalla difesa valdardese dopo uno svarione a metà campo che ha consentito ai giocatori blucelesti di presentarsi dalle parti di Battaiola prima del fallo sanzionato con la massima punizione. Lo stesso Battaiola ha respinto il tiro dagli undici metri di Pinzauti ma l’ex Pontedera è stato abile nel tap-in vincente.

Nella ripresa, gara che ha fatto registrare un brusco calo del ritmo in campo anche a causa del caldo e con due formazioni che hanno dato spazio ai tanti giovani presenti in panchina.

