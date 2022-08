San Michele, il maltempo non ha rovinato la festa nel bosco. “Felici della ripartenza”

“Abbiamo riassaporato l’entusiasmo dei primi anni, ci siamo divertiti e abbiamo vissuto momenti unici caratterizzati dalle risate dei più piccoli, i balli di gruppo e la felicità delle tante persone che ci sono venute a trovare”. E’ tangibile l’entusiasmo di Daniele Pedretti, presidente della Pro loco di San Michele, mentre racconta il ritorno della festa del bosco dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia.

In tutte le favole il bosco è dipinto come un luogo magico e, grazie alla passione e all’impegno di circa novanta volontari, lo è diventato anche nella realtà. Quattro giorni di festa inaugurati dalla comicità made in Zelig di Giovanni Cacioppo e conclusi con la musica di Dj Francesco Fontes, in mezzo attività e giochi per i bambini, le esibizioni delle orchestre, bancherelle e balli di gruppo fino a tardi. Unica nota stonata il maltempo che si è abbattuto sulla frazione di Morfasso provando a compromettere la gioia della ripartenza.

“Per fortuna non ci sono stati danni e gravi disagi, solo nella tarda serata di sabato alcune macchine sono rimaste bloccate nel fango, ma siamo riusciti a intervenire tempestivamente” ha spiegato Pedretti, sottolineando che la pioggia non poteva rovinare la voglia di ripartenza della Pro loco di San Michele. Dopo quattro giorni di festa quindi il bilancio è più che positivo. Pedretti ha voluto ringraziare i novanta volontari che fanno parte dell’associazione, rimarcando la presenza di tanti giovani entusiasti di mettersi a servizio della propria comunità e del proprio territorio.