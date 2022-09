L’ex campione di Moto GP Loris Capirossi a Fiorenzuola per l’amico Marco Burlini

Un’amicizia preziosa e duratura quella del fiorenzuolano Marco Burlini, classe ’74, con Loris Capirossi campione mondiale del moto GP che vinse tutto quello che c’era da vincere, giovanissimo e determinato. Loris detto “Capirex” dai fans che ancora oggi lo ricordano e lo seguono, ha fatto una sorpresa a Burlini, facendogli visita al Centro residenziale socio riabilitativo San Rocco gestito dalla cooperativa Coopselios a Fiorenzuola.

“E’ stata una giornata piena di emozione – racconta Marco –. Devo dire il mio grazie al responsabile di struttura Emilio Solenghi, alla mia educatrice, ma soprattutto a Loris che non manca mai di starmi accanto, in tanti modi”.

Loris e Marco si incontrarono per la prima volta nel ’96, poi ne nacque un’amicizia che è durata sino ad oggi. Marco, quando l’amico correva ancora, veniva invitato da lui al Mugello. Loris, da parte sua, ha fatto visita più volte a Marco nella sua Fiorenzuola, ad esempio nel ’97 per la Sei giorni delle rose. “E anche nel periodo del Covid – testimonia il fiorenzuolano – mi chiamava tutti i mesi per informarsi delle mie condizioni di salute. E’ una persona speciale”.

