Fiorenzuola e Basket Bees rilanciano la campagna abbonamenti per la stagione

Oggi, in vista dell’apertura della stagione ufficiale contro la Fermana in programma domani, scatta ufficialmente l’abbonamento day 2022/2023 del Fiorenzuola. Le casse della sede in via Campo Sportivo 1 a Fiorenzuola saranno aperte per tutto il giorno, dalle 9.00 alle 18.00, per sottoscrivere gli abbonamenti dei tifosi rossoneri.

Non solo: anche i Fiorenzuola Bees, aprono la propria campagna abbonamenti in vista della stagione 2022/2023 di Serie B di pallacanestro, che si aprirà il 2 ottobre contro la Real Sebastiani Rieti. L’abbonamento è sottoscrivibile presso la sede dei Fiorenzuola Bees in via San Rocco 31 a Fiorenzuola, nei seguenti giorni-orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 17.30.