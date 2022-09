Torna “Notte per gli angeli”, musica per ricordare le vittime di incidenti

Anche quest’anno torna a Cortemaggiore “Notte per gli angeli”, una serata benefica all’insegna della musica per ricordare tutti i ragazzi deceduti in incidenti stradali.

L’appuntamento, giunto alla nona edizione, andrà in scena in piazza Patrioti a Cortemaggiore domenica 11 settembre.

Dalle 19.30 è prevista l’apertura degli stand gastronomici e dalle 20 sul palco si alterneranno gli artisti. Ad aprire la serata, condotta dalla giornalista Alessandra Lucchini, sarà Riccardo Aguiari, batterista di Elodie.

Alle 21 si rinnova la tradizione del lancio dei palloncini.

Il giorno precedente, sabato 10 settembre, alle 18.30 verrà celebrata una messa nella basilica di Santa Maria delle Grazie a ricordo delle vittime degli incidenti.