“Concorto Kids” fa tappa a Fiorenzuola: tre iniziative il 21 e 22 settembre

Il Concorto Film Festival sbarca a Fiorenzuola: il 21 e il 22 settembre sono infatti in calendario tre iniziative promosse dall’amministrazione comunale del paese valdardese, in collaborazione con la celebre rassegna di cortometraggi, giunta quest’anno alla ventunesima edizione. E proprio quest’anno, nel cartellone del Concorto Film Festival ha debuttato il “Concorto Kids”, rassegna di iniziative rivolte a bambini dai 3 ai 10 anni e avente le finalità di offrire loro cinema di qualità, lontano da animazioni stereotipate e prodotti video di massa, e di unire alle proiezioni una rete di progetti culturali, anche per utilizzare il cinema come strumento educativo.

IL PROGRAMMA

Si parte mercoledì 21 settembre, alle 17, nella Biblioteca Comunale, su un duplice binario: per i bambini dai 3 ai 10 anni, sarà proposta un’attività di lettura animata mediante il teatro di immagini Kamishibai, di origine giapponese ed utilizzato dai cantastorie: il testo su cui si svolgerà l’attività sarà tratto da un cortometraggio del Concorto Film Festival. Contemporaneamente e sempre in biblioteca, lo staff del Concorto Film Festival proporrà una conferenza, rivolta in particolare a genitori, educatori ed insegnanti, sul tema “I buoni schermi: come utilizzare il cinema nell’educazione”. Il giorno seguente, alle 17, ci si sposterà in Auditorium, dove saranno proiettati alcuni tra i migliori cortometraggi per l’infanzia provenienti da tutto il mondo: anche in questo caso, l’iniziativa è rivolta a bambini dai 3 ai 10 anni. Le tre iniziative sono gratuite, con prenotazione richiesta: informazioni al numero 0523-983093 o alla mail [email protected]